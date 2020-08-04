Білорусь підтвердила запит Генпрокуратури України на арешт російських найманців “Вагнера”

Генпрокуратура Білорусі підтвердила, що отримала від Офісу Генерального прокурора України запит на тимчасовий арешт затриманих російських найманців за підозрою у тероризмі. Про це інформує «Українська правда».

«Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України щодо тимчасового арешту затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких дев’ятеро українців. Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК «Вагнер», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.

Як повідомляла АрміяInform, в ніч на середу, 29 липня, поблизу Мінська були затримані бойовики приватної військової компанії «Вагнер», які нібито прибули «для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії» в країні. Частина з цих найманців у складі незаконних військових формувань воювали проти України на Донбасі.