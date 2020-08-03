Нацбанк вводить у обіг пам’ятну монету, присвячену Повітряним Силам ЗС України

Національний банк України із 3 серпня 2020 року вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України – Повітряним Силам.

Потужний і технологічний вид Збройних Сил України є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).

На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).

Номінал: 10 гривень

метал: сплав на основі цинку

маса: 12,4 грам

діаметр: 30 мм

категорія якості карбування: анциркулейтед

гурт: рифлений

наклад: 1 000 000 шт

фактичний тираж: 1 000 000 шт

Художники: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій. Скульптор: Іваненко Святослав.

Зауважмо, це дев’ята монета у серії «Збройні Сили України». З 2015 року вже введені у обіг пам’ятні монети: «День захисника України», «100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування», «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «На варті життя» (присвячується військовим медикам) та «КрАЗ-6322 “Солдат”».