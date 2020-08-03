Бригада ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу отримала новенькі бронемашини “Новатор”

Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу отримала броньовані автомобілі «Новатор», виробництва приватної компанії «Українська бронетехніка», повідомила пресслужба бригади.

На бронеавтомобіль «Новатор» встановлено шини підвищеної прохідності. Навіть якщо колесо буде сильно пошкоджене чи повністю зруйноване, він усе одно зможе рухатися та евакуювати екіпаж на відстань до 50 кілометрів.

Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його за 250 мілісекунд.

Всі двері бронеавтомобіля обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях. При вазі у 9 тонн машина досягає швидкості до 120 км\год.

«Новатор» виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.

Автомобіль створений на посиленому шасі Ford F-550 і вперше був представлений у 2017 році.