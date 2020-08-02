В Україні знімуть комедійний бойовик “Отанній найманець” – у головній ролі Жан-Клод Ван Дам

Популярний стрімінговий сервіс Netflix уперше знімає фільм власного виробництва в Україні. Про це повідомляє ВВС.

Стрічка називатиметься “The Last Mercenary” (“Останній найманець”) – зйомки вже розпочалися і триватимуть, як очікується, до осені.

Як зазначається, левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.

Про що кіно?

“Останній найманець” – це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Його режисером виступить Девід Шарон.

Як пише The Hollywood Reporter, Жан-Клод Ван Дам зіграє “загадкового ексагента спецслужб”, сина якого безпідставно звинувачують у незаконному обігу зброї та наркотиків.

“Я хочу повернути велику традицію екшн-фільмів 1980-1990-х років – цих культових стрічок, які всі ми так любимо, де герої були незвичайними, трюки вражаючими та правдивішими за саме життя”, – розповідає режисер фільму.