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Холодний Яр і Карпати поєднали стежки мандрівного табору юних патріотів “Поклик Яру”

Дата: 01.08.2020
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Ліси і кручі Холодного Яру, гори Карпат, ранковий схід сонця, вишкіл, руханка, лекції з історії славетних місць Холодноярщини у центрі Україні та УПА на заході держави – все це порадувало патріотичну молодь учасників мандрівного національно-патріотичного табору “Поклик Яру”, друга зміна якого завершилася цими днями. 

Цікава деталь: таборування-походи під чорним холодноярським прапором розпочиналися з урочистого вручення макетів зброї на місці загибелі Головного Отамана Холодного Яру Василя Чучупаки у Креселівському лісництві на Чигиринщині – як символ безперервної і безкомпромісної боротьби за Волю України…

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