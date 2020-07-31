Усю Черкащину назвали “Місцем сили”. Фахівці з Дрогобича створили бренд і айдентику, яких не вистачало гаслу…

“Новий образ, посил, меседжі та візуалізація – результати річної роботи над брендом та айдентикою Черкащини”, – повідомляє прес-служба Черкаської ОДА. Залучали до роботи експертів та знавців з усієї України. 31 липня презентували результати роботи на території музейно-етнографічного комплексу “Дикий Хутір” у Чигиринському районі, який щезне як район після Нового, 2021 року…

Ініціювали роботу в обласному Департаменті регіонального розвитку. Тут взяли за мету оновити «ім’я» області. Задля цього зверталися до експертів у цій галузі, проводили чисельні обговорення, круглі столи, залучали громаду Черкащини. Остання, між іншим, обирала слоган, який взяли за основу для розробки бренду та графічної символіки. Ним став меседж «Черкащина – місце сили». Його обрали черкасці з понад 230 запропонованих слоганів.

– Сучасний світ розвивається дуже швидко, тож, коли ми говоримо про успіх та економічну чи культурну спроможність, однозначно, що ми маємо усвідомлювати свої переваги, – твердить очільник області Роман Боднар. – Кожен регіон має свої особливості і в цьому полягає сила – в унікальності. Складний процес розробки брендингу дає усвідомлення ідентичності. Айдентика ж дає відчуття корпоративної єдності, розуміння того, що люди, які проживають на конкретній території, мають свої територіальні «фішки».

– Світ дуже складний, розвивається напрочуд швидко, тож відчуття свого місця у світі, культурі – має надзвичайне значення, – зауважує Роман Боднар. – Українська нація збереглася попри всі складнощі. Більше 300 років різні імперії намагалися розмити нашу культуру, ідентичність, мову, еліти. Попри все українська нація вистояла і на цьому маємо акцентувати.

Візуалізували історію, культуру та самобутність Черкащини директор студії дизайну «White Studio Design» Олег Білий та керівник креативного бюро «Dmytro Bulanov creative büro» Дмитро Буланов. Олег Білий розробив бренди Чорнобиля, Калуша, Дрогобича, Борислава, Кам’янки-Бузької та Рахівського району. Дмитро Буланов працював над брендами міст Запоріжжя та Генічеськ.

– Те, що ми створили – це верх айсбергу, – відзначає Дмитро Буланов. – Це своєрідна «упаковка» бренду. Відчуття, що Черкащина – місце сили, стало для нас самих відкриттям. Ми не з Черкащини і для нас було важливо зануритися в атмосферу, подорожувати, спілкуватися з черкасцями. Нам важливо, аби цю айдентику прийняли сучасні люди, але щоб водночас вона втілювала величну та непросту історію Черкаського краю

Працюючи над візуалізацією, дизайнери опрацювали чимало символів, якими багата область. Узагальнюючи, хотіли показати не лише силу, а й волю, легкість, каже Олег Білий.

– Дякую за довіру та можливість попрацювати на Черкащині, з Черкащиною, – додає він. – Тут я відчув себе ще більше українцем. Сам логотип – це своєрідні двері до цілої зали з історіями, заголовна літера до історії регіону. Айдентика ж – це обкладинка книги з історією. Текстом є люди, їхні історії, які ми всі разом продовжуємо писати.

Бренд є складовою маркетингової стратегії розвитку туризму. Її також розробила команда під кураторством керівника ТІЦ м. Дрогобич, фахівця Агенції туристичних ініціатив Ігоря Чави. – Працюючи над стратегією, аналізували можливості, актив, те, що є присутнє в конкретній області, – пояснює фахівець. – Наша робота розпочалася з туристичного аудиту регіону. Побачили інфраструктуру, можливості для візитів, поспілкувалися з активом на місцях. Оскільки можна мати найкращі візуальні комунікації, але якщо ти не маєш зацікавлених людей, то немає змісту рухатися далі. Завдання стратегії – донести до кожного мешканця області, що вони самі є брендом.

За повідомленням пресслужби ОДА