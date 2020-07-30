Служба безпеки встановила і затримала організаторів серії вибухів у Києві

СБУ встановила та затримала двох організаторів серії вибухів у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро «Шулявська» та у житловому будинку на столичному Подолі.

Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру – зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили у дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

«Служба безпеки спрацювала швидко та злагоджено. Дякую кожному співробітнику підрозділів як центрального апарату СБУ, так і Київського управління, які доклали максимум зусиль заради збереження миру та спокою киян. Служба і надалі робитиме все можливе, аби ті, хто прагне розхитати ситуацію в країні, отримали належне покарання. Безпека громадян в нашій роботі – пріоритет», ‒ наголосив Голова СБ України Іван Баканов.

СБУ затримала організаторів серії вибухів у Києві, які для вчинення терактів використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. З метою конспірації вони скритно пересувались містом і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження.

Крім того, правоохоронці знешкодили один з пристроїв біля метро «Мінська», а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності.

Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.