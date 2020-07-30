Нову книгу Романа Коваля присвячено жінкам у часі Визвольної боротьби

У серпні побачить світ нова книга Романа Коваля (співупорядники Юрій Юзич та Владислав Карпенко). У ній добу українсько-російської війни представлено через жіночі долі.

У книзі подано 65 спогадів та понад 450 біографій, зокрема Тіни Пекарчук, Світлани Харченко, Юзефи Лисогор, Марії Волосевич, Марії Стовбуненко-Заїченко (“козак Марко”), отаманші Марусі Соколовської, легендарних підпільниць Віри Бабенко, Генрієти Ган, Ольги Батурової, Марії Бесарабенко-Трейко, Насті Гудимович, Марії Тарасенко, Віри Матвіїв, Марусі Гальчевської, лікарів Христини Сушко, Людмили Бризгун, шляхетних сестер милосердя Галини Ліневич, Ірини Шмігельської-Климкевич, Терези Кохель, Олени Мельничук-Кобизької, Марини Нестеренко, Ніни Янової, Марії Волосевич (Теріди), письменниць-борців Галини Журби, Хариті Кононенко, Олени Теліги, Софії Русової, Лідії Горбачевої, Наталки Лівицької-Холодної, Юлії Кіцери, Тетяни Михайлівської-Цимбал, В. О’Коннор-Вілінської, учасниць Першого зимового походу Армії УНР Олени Федак-Шепарович, Віри Пшеничко, Марії Урбан-Вовк, а також Ганни Совачевої, Платониди Щуровської-Россіневич та багатьох інших.

Епіграфом до книги стали слова легендарної Тіни Пекарчук: “Якби моя молодість та здоров’я могли повернутися, в мене було б тільки єдине бажання: стати сірим, безіменним рядовиком в однострою Української армії, повернутися на свою колишню стійку”.

Книга, на нашу думку, не тільки стане пам’ятником славним нашим жінкам – борцям за волю України, а й спонукає нове покоління дівчат і жінок бути схожими на своїх прекрасних попередниць. Це правильний орієнтир.

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