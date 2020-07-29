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У бойові частини ЗСУ вирушила чергова партія модернізованих танків “Булат”

Дата: 29.07.2020
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ДП «Завод імені В.О. Малишева» відвантажив замовнику, Міністерству оборони, чергову партію з відремонтованих і модернізованих танків БМ «Булат».

Про це повідомляє «Укроборонпром».

Повідомляється, що на машини встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками.

 Встановлено нові радіостанції та сучасні засоби навігації, сучасні прилади прицілювання та спостереження.

Відзначається, що відновлені «Булати» успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування.

«Бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань», – йдеться у повідомленні «Укроборонпром».

Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України.

Зазначається, що станом на липень 2020 року 50% державного контракту виконано підприємством з дотриманням обумовлених строків.

Для довідки:

 БМ «Булат» – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. На ДП «Завод імені В.О. Малишева» підкреслюють, що протягом останніх чотирьох років відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ «Булат».

Пошкоджений ворогом, але капітально відремонтований, модернізований і вдосконалений, "Булат" повертається до бойової частини ЗСУ лише "злішим" на ворогів...

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