США розглядають можливість поставок корабельних ракет для ВМС України

США розглядають можливість озброїти українські судна більшою вогневою потужністю.

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на CNN.

Представники американського оборонного відомства повідомили, що «США активно розглядають можливість озброєння кораблів (мова про Mark VI) ще більшою вогневою потужністю, корабельними ракетами, здатними вражати ворожі військові кораблі».

«Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти їх патрульні катери ракетами», – сказав представник міністерства оборони США для CNN.

Представник оборонного відомства США підкреслює, що посилення озброєнь флоту України вважається особливо важливим з огляду на напруженість у відносинах України з Росією на Чорному та Азовському морі.

«Ракети не призначені для провокацій, вони просто призначені для оборони, щоб ці кораблі могли захистити себе в разі, якщо щось на кшталт інциденту в Керченській протоці повториться», – сказав представник оборонного відомства.

Офіційний представник міністерства оборони США, розповів CNN, що Київ перебуває в процесі придбання ще трьох катерів берегової охорони класу Island.

Також Пентагон нещодавно оголосив про плани надати Києву кілька патрульних катерів Mark VI, а Держдепартамент також недавно схвалив продаж Україні 16 додаткових патрульних катерів, шість з яких будуть оплачені за програмою допомоги США, інші будуть придбані коштом України.