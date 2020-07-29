Київ увійшов до переліку міст, найкращих у світі для фрілансерів

Київ увійшов до 30-ки найкращих міст світу для фрілансерів. Такий рейтинг склала компанія Carphone Warehouse, інформує bzh.life.

Зазначається, що в такому рейтингу Київ зайняв 25 місце в списку.

Як оцінювали?

Міста оцінювали за десятьма важливими для фрілансу критеріями.

Зокрема, це швидкість інтернету, середня зарплата, рівень зайнятості, вартість оренди житла, розваги, транспорт, медицина, кількість коворкінгів і загальна якість життя.

Як виглядає рейтинг?

До переліку потрапили міста:

Остін, штат Техас, США Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Барселона, Іспанія Мельбурн, Австралія Тулуза, Франція Монреаль, Канада Дубай, ОАЕ Медельїн, Колумбія Осло, Норвегія Окленд, Нова Зеландія Амстердам, Нідерланди Гонконг Лондон, Велика Британія Тель-Авів, Ізраїль Буенос-Айрес, Аргентина Чангу, Балі, Індонезія Сантьяго, Чилі Лахор, Пакистан Кейптаун, ПАР Делі, Індія Санкт-Петербург, Росія Сан-Паулу, Бразилія Белград, Сербія Київ, Україна Афіни, Греція Маніла, Філіппіни Каїр, Єгипет Найробі, Кенія Дакка, Бангладеш

Нагадаємо, раніше п’ять великих українських міст, а саме Львів, Харків, Київ, Дніпро і Одеса потрапили в рейтинг міст Європейського Союзу, найбільш сприятливих для ведення бізнесу, увійшовши в категорії “Економічний потенціал” “Розвиток системи розумного міста”, “Талановиті кваліфіковані кадри”, “Інфраструктура” та “Якість життя”.