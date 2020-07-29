Київ увійшов до переліку міст, найкращих у світі для фрілансерів

Київ увійшов до 30-ки найкращих міст світу для фрілансерів. Такий рейтинг склала компанія Carphone Warehouse, інформує bzh.life.
Зазначається, що в такому рейтингу Київ зайняв 25 місце в списку.
Як оцінювали?
Міста оцінювали за десятьма важливими для фрілансу критеріями.
Зокрема, це швидкість інтернету, середня зарплата, рівень зайнятості, вартість оренди житла, розваги, транспорт, медицина, кількість коворкінгів і загальна якість життя.
Як виглядає рейтинг?
До переліку потрапили міста:
- Остін, штат Техас, США
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Барселона, Іспанія
- Мельбурн, Австралія
- Тулуза, Франція
- Монреаль, Канада
- Дубай, ОАЕ
- Медельїн, Колумбія
- Осло, Норвегія
- Окленд, Нова Зеландія
- Амстердам, Нідерланди
- Гонконг
- Лондон, Велика Британія
- Тель-Авів, Ізраїль
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Чангу, Балі, Індонезія
- Сантьяго, Чилі
- Лахор, Пакистан
- Кейптаун, ПАР
- Делі, Індія
- Санкт-Петербург, Росія
- Сан-Паулу, Бразилія
- Белград, Сербія
- Київ, Україна
- Афіни, Греція
- Маніла, Філіппіни
- Каїр, Єгипет
- Найробі, Кенія
- Дакка, Бангладеш
Нагадаємо, раніше п’ять великих українських міст, а саме Львів, Харків, Київ, Дніпро і Одеса потрапили в рейтинг міст Європейського Союзу, найбільш сприятливих для ведення бізнесу, увійшовши в категорії “Економічний потенціал” “Розвиток системи розумного міста”, “Талановиті кваліфіковані кадри”, “Інфраструктура” та “Якість життя”.