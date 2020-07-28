Заступник секретаря РНБОУ: українські військові готові протидіяти вторгненню з боку окупованого Криму…

Незважаючи на те що міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи в Раді заявив, що в анексованому Криму не фіксуються дії зі створення ударних угруповань, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос вважає, що будь-які військові навчання Росії, в тому числі і на окупованому півострові, можуть перейти в активну фазу бойових дій, передають Патріоти України з посиланням на Крим.Реалії.

«Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій. Це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці – початок агресії», – зазначив генерал Кривонос.

За його словами, всі існуючі загрози «опрацьовані» Генштабом, а українські військові також проходять навчання і підготовку по протидії противнику.

У той же час заступник секретаря Радбезу зазначає, що в разі агресії Україні доведеться розраховувати, в основному, на себе. «Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі і у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, і вони розуміють, що ми зараз для них союзники – ми повинні підтримувати. Нас підтримує Великобританія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують Сполучені Штати, нас підтримує Канада, нас підтримує Японія», – заявив Сергій Кривонос.