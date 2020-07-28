Військовим ЗСУ виплачено майже 2 млн гривень винагороди за спалену ворожу техніку

З початку 2019 року українські військові отримали близько 2 мільйонів за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Міноборони України.

Повідомляється, що лише з початку 2019-го, станом на липень поточного року, загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйона гривень.

Крім того, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 мільйони гривень (з них 2,5 млн у 2020 році).

За участь у бойових діях за цей же період — 34,1 мільйони гривень (з них 12,9 млн у 2020 році).

Як відзначається Міністерством, винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання.