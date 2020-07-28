У Києві створять інтерактивний Музей науки

Восени Мала академія наук України відкриє в столиці перший інтерактивний простір «Музей науки». На відвідувачів чекатиме понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Про це повідомляється на сторінці «Малої академії наук» у фейсбуці, передає The Village Україна.

Музей розташують у павільйоні 1958 року, де раніше теж проводили наукові виставки.

«Восени в ревіталізованому просторі на ВДНГ відкриваємо наш омріяний і виплеканий перший інтерактивний простір Музей науки», – повідомили в Малій академії наук, яка займається запуском.

Які експонати?

З експонатів у музеї будуть велосипед з квадратними колесами, двометрова голограма та 60-кілограмовий кристал. Також відвідувачі зможуть створювати речовини в доповненій реальності.

Найбільшим інтерактивним експонатом стане скляна стеля, що змінює колір, коли відвідувачі вводять на планшетах правильні відповіді на питання зі сфери науки. Окрема зона буде присвячена українським ученим.

Загалом буде понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій, частина з яких мобільна.

«Маємо мрію експонувати їх в інших містах і, зрештою, створити такі музеї по всій країні», – кажуть організатори.

Над експозицією музею працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Студія MONO architects відповідала за архітектуру павільйону.