Спецпризначенців Нацгвардії озброїли кращими штурмовими гвинтівками НАТО

У спецпризначенців Національної гвардії України на озброєнні з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15 відповідно до стандартів НАТО.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії у Facebook.

Зазначається, що деякі підрозділи Національної гвардії почали озброювати за натовськими стандартами. Гвинтівка UAR-15 замінить радянську гвинтівку Драгунова.

«Наразі окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі новий український ручний гранатомет вже вийшов на державні випробування.

Як повідомлялося раніше, в Україні готують до випробувань модернізований протитанковий ракетний комплекс «Штурм-С».