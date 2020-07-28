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Спецпризначенців Нацгвардії озброїли кращими штурмовими гвинтівками НАТО

Дата: 28.07.2020
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У спецпризначенців Національної гвардії України на озброєнні з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15 відповідно до стандартів НАТО.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії у Facebook.

Зазначається, що деякі підрозділи Національної гвардії почали озброювати за натовськими стандартами. Гвинтівка UAR-15 замінить радянську гвинтівку Драгунова.

«Наразі окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі новий український ручний гранатомет вже вийшов на державні випробування.

Як повідомлялося раніше, в Україні готують до випробувань модернізований протитанковий ракетний комплекс «Штурм-С».

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