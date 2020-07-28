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“Люблінський трикутник” стане спільним оборонним щитом і політично-економічною платформою співпраці України, Литви та Польщі

Дата: 28.07.2020
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Сьогодні, 28 липня, у Любліні міністри закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки виступили зі спільною декларацією щодо заснування «Люблінського трикутника». Про це інформує МЗС України.

Міністри наголосили на важливості діалогу між трьома країнами, особливо в межах Парламентської асамблеї Україна-Польща-Литва.

Окремим пунктом в декларації йдеться про збройну агресію Росії. Міністри закордонних справ заявили про незмінне рішуче засудження спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 Міністри підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та закликають Росію припинити свою агресію, а також тимчасову окупацію території України — Криму та частини Донецької та Луганської областей, — йдеться у декларації.
 Також міністри домовилися про співробітництво у науковій сфері, у боротьбі з пандемією, у сфері безпеки — зокрема функціонування литовсько-польсько-української бригади (LitPolUkrBrig). Задля досягнення цих цілей під час зустрічі у Любліні представники МЗС заснували тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Польщею, та Литвою — «Люблінський трикутник».

Зазначається, що в МЗС трьох країн утворять посади представників з питань співробітництва в рамках «Люблінського трикутника».

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