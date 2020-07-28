“Люблінський трикутник” стане спільним оборонним щитом і політично-економічною платформою співпраці України, Литви та Польщі

Сьогодні, 28 липня, у Любліні міністри закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки виступили зі спільною декларацією щодо заснування «Люблінського трикутника». Про це інформує МЗС України.

Міністри наголосили на важливості діалогу між трьома країнами, особливо в межах Парламентської асамблеї Україна-Польща-Литва.

Окремим пунктом в декларації йдеться про збройну агресію Росії. Міністри закордонних справ заявили про незмінне рішуче засудження спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.