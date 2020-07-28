28 липня – День Хрещення Русі-України

День Хрещення Київської Русі-України як державне свято було засноване 25 липня 2008 року указом президента України Віктора Ющенка і відзначається щорічно 28 липня.

Дата святкування вибрана невипадково. Як нам розповідають літописні свідчення, великий князь Володимир, за прикладом своєї бабусі княгині Ольги, вирішив змінити язичницьку віру. Головною метою змін було прагнення князя об’єднати землі, що ворогували, і зміцнити власну владу.

За переказами, саме 28 липня 988 року Володимир прийняв християнську віру в Херсонесі, опісля хрещення отримавши нове ім’я – Василь. Також він охрестив дітей і підданих та одружився з сестрою візантійського імператора Анною.

Наприкінці літа разом з дружиною князь повернувся до Києва і наказав усім прийняти нову віру, а язичницьких ідолів скинути в Дніпро. Масове хрещення народу провели в ріці Дніпро.

Щоб утвердити народ у вірі й законі християнському, Володимир викликав з Болгарії священиків, які відправляли службу Божу слов’янською мовою. Крім цього, князь відкривав школи і будував церкви. Так, у Києві він збудував чудовий храм в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Храм цей звався Десятинним, бо великий князь виділив десяту частину своїх доходів на його утримання.

Тож сьогодні православна церква вшановує і пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Цього року через пандемію коронавірусу ПЦУ та УПЦ відмовилися від проведення хресної ходи, а в обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину.