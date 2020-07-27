Заява головнокомандувача ЗСУ: у разі порушення ворогом домовленостей, українські військові мають право на вогонь у відповідь

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що в разі порушення перемир’я на Донбасі українські військові матимуть право на вогонь у відповідь.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України, у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури», — повідомив Хомчак.

Також він зазначив, що для ефективної відповіді у разі порушення перемир’я вже створені додаткові резерви. Водночас Хомчак закликав не піддаватися «провокаціям і проявам гібридної паніки».

Про появу наказів про припинення вогню повідомили і бойовики «Л/ДНР». Їхні ватажки майже синхронно повідомили, що наказали припинити вогонь від опівночі 27 липня для дотримання погодженого перемир’я.

22 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції домовилися про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 00:01 27 липня.

Згодом в ОБСЄ повідомили, про які саме умови перемир’я домовилися Україна та Росія на засіданні ТКГ в Мінську.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня ще мають підписати лідери країн «нормандської четвірки» — Росії, Німеччини та Франції. За його словами, це підвищить статус угоди та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.