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Тактична авіація Повітряних Сил України “розминає м’язи”

Дата: 27.07.2020
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Тактична авіація Повітряних Сил України відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів.

831-а бригада тактичної авіації повітряного командування «Центр» проводить планові польоти. Про це повідомляє 831 БрТА.

 Одна з авіаційних ескадрилій бригади готується до льотно-тактичного навчання.

Пілоти проходять відновлення навичок за видами льотної підготовки, завдання з групової злітаності у складі пари та ланки, повітряних боїв групами на середніх та малих висотах.

Відзначається, що наземний персонал та льотний склад вкладаються у визначені терміни.

Такі тренування та навички необхідні для виконання якнайшвидшого виведення авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, аби уникнути потенційних втрат від засобів повітряного нападу противника.

Далі відточується робота інженерно-авіаційних підрозділів та льотних екіпажів з інших оперативних аеродромів.

Крім того, на базі винищувальної бригади льотний вишкіл відточують п’ятикурсники Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.

Вони уже отримали відповідні допуски та виконали тренувальні польоти на групову злітаність у складі пари.

Наразі вони готуються до польотів зі складним пілотажем на бойовому літаку Су-27.

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