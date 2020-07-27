Письменниця з Черкас розповіла про життя українців у США

Про це повідомляє «Український погляд».

«Книга під назвою «Українка по-американськи», що нещодавно побачила світ, – це занурення в життя звичайних американських підлітків і спроба дослідити минуле через призму сучасності. Авторка повісті – відома українська письменниця та перекладачка Наталія Ясіновська, розповідає про свою доньку, яка після переїзду в Америку шукає відповіді на запитання: хто ж вона – американка чи українка? А, можливо, американка по-українськи? Чи все ж українка по-американськи?», – йдеться у повідомленні.

У книзі розповідається, що дівчинка на ім’я Марія ходить в звичайну американську школу, намагається розібратись в собі та зрозуміти себе та своїх рідних. Перш ніж знайти відповідь на це питання, Марії доведеться зануритися у власний внутрішній світ, порозумітися з мамою та дослідити родинну історію.

«У своїх книжках я пишу про американських підлітків, але проблеми у всіх однакові. Саме тому у цій книзі діти та дорослі зможуть щось знайти для себе», – зазначила письменниця.

Наталія Ясіновська народилась в Черкасах. Разом з родиною з 2009 року мешкає у США. Окрім «Американки по-українськи», авторка видала такі книги, як «Лізко Мармизко», «Шоколадне печиво», «Чат для дівчат» тощо.

Письменниця займається також перекладацькою роботою. Саме завдяки їй українською заговорила весела третьокласниця Джуді Муді, яку вигадала американська письменниця Меган МакДональд. Наразі вийшло десять книг цієї серії. Серед інших перекладів – «З любовʼю, Обрі» Сюзанн Лафлер, «101 далматинець» Доді Сміт, «Дівчина Онлайн» Зої Загг.