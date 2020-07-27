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Бойові водолази ВМС України отримають спецспорядження зі Швеції

Дата: 27.07.2020
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801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами закупить комплекти гідрокомбінезонів спеціального призначення, передають Патріоти України з посиланням на Діфенс Експрес.

Відомо, що  гідрокостюми M47 – відомої шведської компанії Waterproof і відповідають найкращим стандартам НАТО.

Варто додати, що 801 ОЗБ ПДС, на потреби якого здійснена закупівля, є елітним загоном бойових плавців Військово-морських сил України. До складу підрозділу входять:

  • команда боротьби з бойовими плавцями,
  • група спеціального призначення,
  • підрозділи забезпечення.

До російської окупації Криму спецпризначенці базувалися в Севастополі, а після вторгнення РФ у 2014 році були передислоковані в Одесу.

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