Бойові водолази ВМС України отримають спецспорядження зі Швеції

801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами закупить комплекти гідрокомбінезонів спеціального призначення, передають Патріоти України з посиланням на Діфенс Експрес.

Відомо, що гідрокостюми M47 – відомої шведської компанії Waterproof і відповідають найкращим стандартам НАТО.

Варто додати, що 801 ОЗБ ПДС, на потреби якого здійснена закупівля, є елітним загоном бойових плавців Військово-морських сил України. До складу підрозділу входять:

команда боротьби з бойовими плавцями,

група спеціального призначення,

підрозділи забезпечення.

До російської окупації Криму спецпризначенці базувалися в Севастополі, а після вторгнення РФ у 2014 році були передислоковані в Одесу.