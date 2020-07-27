“Козацькі вітрила” підтримають українську збірну Ігр Нескорених

7-9 серпня на Черкащині відбудеться ряд цікавих заходів. Це стане можливим завдяки системній тривалій співпраці місцевої громадськості, родин відомих яхтсменів та деяких членів Правління Черкасский Яхт-Клуб «Парус», небайдужих до розвитку напрямку дитячого вітрильного спорту, представників української збірної Ігор Нескорених/Invictus Games, які також підтримують адаптивний вітрильний спорт для людей з інвалідністю та військових ветеранів, допомозі новоствореної ГО «Козацькі вітрила» (Козацькі вітрила – Kozatski Vitryla) і Ротарі клубу Черкаси, за активної підтримки та допомоги міської і обласної влади.

6 серпня

Заїзд, поселення членів команди і тренерів української збірної Ігр Нескорених та інших учасників заходу

7 серпня

Екскурсія в комплекс «Білий лотос» (найбільший в Європі діючий буддійський храм та школа бойових мистецтв) для команди української збірної Ігр Нескорених та бажаючих ротарійців

Екскурсія акваторією Дніпра на яхтах для команди української збірної Ігр Нескорених (Черкаський крейсерський яхт-клуб «Парус»)

Увечері ротарійці з різних міст України долучаться під час майстер-класу від Заслуженого майстра народної творчості Сергія Радька та народного майстра гончарного мистецтва Олександра Линника за допомогою художника-кераміста Вікторії Солод до старовинного національного гончарного мистецтва та виготовлять своїми руками глиняні іграшки (поробки) в морському стилі для маленьких пацієнтів дитячого онкоцентру Черкаського обласного онкодиспансеру (на майбутнє планується розпис цих іграшок дітками з онкоцентру в рамках проєкту РК Черкаси та Ротаракт Черкаси «Крила віри і добра», враховуючи карантинні обмеження творчий захід буде проведений пізніше на березі Дніпра разом з прогулянкою під вітрилами від ГО «Козацькі вітрила»).

Також чекайте на цікавий аукціон від майстерні та етно арт-кафе «Крутий заміс» з метою допомоги в зборі коштів для нової дитячої вітрильної школи «Вітрила Черкащини» в Ротарійському проєкті “Children LoveSailUkraine”.

З 18.00 – загальний святковий фуршет і приємні сюрпризи від Ротарі клубу Черкаси та ротарійців України (фото зона, показ жіночого вбрання в етно стилі від дизайнерки Вікторії Вернигори з Ротарі клубу Харків-Інтернешенел, благодійний аукціон та збір коштів для дитячої вітрильної школи в м. Черкаси) на березі Дніпра та для ротарійців – зустріч заходу сонця на яхтах під час дружньої регати «Козацькі вітрильні перегони»

8 серпня

9.00 дитячі спортивні змагання з патріотичним напрямком «Козацькому роду нема переводу» за участі команди української збірної Ігр Нескорених та ГО «Козацькі вітрила»

14.30 виїзд на аеродром до Ротмистрівки Смілянського району

16.00 саміт любителів малої та аматорської авіації «ЯСЛА-2020» разом з Ротарі клубом Черкаси та сателітним Ротарі клубом Черкаси Sky (бажано взяти сухпайок)

18:00 Турнір з армреслінгу на приз від Ігора Мазуренка – Чемпіона Світу з рукоборства у серії Masters, Президента Professional Armwrestling League USA (Las Vegas), Вiце-президента Європейської Федерації Армрестлінгу, засновника та менеджера Кубку Світу з армрестлінгу «Золотий тур»

9 серпня

9.00 «Холодноярська сила» – екскурсія Чигиринщиною з Олександром Солодарем

За бажання – цей день (або наступні) можна провести з відпочинком на березі Дніпра або ж вболіваючи 9.08 на вітрильній регаті чергового етапу вітрильних перегонів на кубок Кременчуцького водосховища.

Більше інформації для спонсорів та інші етапи створення дитячої вітрильної школи «Вітрила Черкащини» на сайті:

https://kozatski-vitryla.com.ua