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Командувач 6-го флоту США: навчання Sea Breeze-2020 – підтримка суверенітету України

Дата: 27.07.2020
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Українсько-американські військові навчання із залученням багатонаціонального контингенту Sea Breeze-2020 завершилися.

За словами командувача 6-м флотом США віце-адмірала Джина Блека, присутність професіоналів з восьми держав, 26 кораблів, 19 літаків і близько 2000 військових під час Sea Breeze, дійсно є переконливою демонстрацією готовності і рішучості військових.

Пряма мова: ”Я впевнений, що “Sea Breeze – 2020″ покращив можливості всіх елементів, котрі брали участь; вони продемонстрували нашу прихильність територіальному суверенітету України і зміцнили згуртованість, єдність у Чорноморському регіоні”.

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