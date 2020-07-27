Командувач 6-го флоту США: навчання Sea Breeze-2020 – підтримка суверенітету України

Українсько-американські військові навчання із залученням багатонаціонального контингенту Sea Breeze-2020 завершилися.

За словами командувача 6-м флотом США віце-адмірала Джина Блека, присутність професіоналів з восьми держав, 26 кораблів, 19 літаків і близько 2000 військових під час Sea Breeze, дійсно є переконливою демонстрацією готовності і рішучості військових.

Пряма мова: ”Я впевнений, що “Sea Breeze – 2020″ покращив можливості всіх елементів, котрі брали участь; вони продемонстрували нашу прихильність територіальному суверенітету України і зміцнили згуртованість, єдність у Чорноморському регіоні”.