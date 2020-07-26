Українські військові за сприяння інструкторів НАТО відпрацювали тактику ведення бою в умовах вулиці міста…

Під наглядом інструкторів з JMTG-U проходять навчання військових України – відпрацьовано бої в умовах міської забудови.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал з посиланням на Міжнародний центр миротворчості та безпеки.

Війська, що представляють на навчаннях сили противника (OPFOR) мали діяти на випередження і змушувати піхотинців при наступі змінювати напрямок атаки.

Роль OPFOR полягає в імітації противника, тим самим створюючи жорстку і реалістичну підготовку для піхотних батальйонів.

«Складність долається лише кратним повторенням і злагодженістю. Час, коли піхота діяла прямолінійно, відійшов в минуле. Війна виставляє підвищені вимоги й жорстоко карає за промахи», – йдеться у повідомленні.

За сценарієм навчань, несподівана атака розпочалась з промзони i в димовій завісі…

Для довідки: JMTG-U – «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна» (JMTG-U) – іноземна тренувальна місія. JMTG-U діє з 2015 року та дислокується у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Основу складають військові Сполучених Штатів Америки та Канади, решту — Литовської Республіки, Республіки Польща, Королівства Данія, Королівства Швеція.