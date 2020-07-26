У порту Одеси пришвартувалися 5 бойових кораблів НАТО

У суботу, 25 липня, вранці п’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли у порт Одеси, повідомляють Патріоти України з посиланням на одеське видання «Думская».

Першими, близько сьомої години, ошвартувалися у військово-морській базі «Південь», що в Практичній гавані, корвети – румунський «контр-адмірал Себастіан» (борт 264) і болгарський «Бадьорий» (борт 14). Кораблі гостюватимуть в Одесі до 28 липня.

До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили «Сі Бризу». На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати – іспанська (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія».

Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі, крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі. До речі, екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію по доставці травмованого американського моряка з есмінця «Портер» DDG78 на Шкільний аеродром Одеси.



Фрегат «Альваро де Базан», який вперше гостює в українському Чорному морі, названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС в грудні 2003 року. Довжина корабля 147 метрів, ширина 19, осадка – вісім метрів. Водотоннажність близько 6000 тонн. Дві газові турбіни General Electric LM 2500, (такі ж, як на американських есмінці типу «Арлі Берк») і дві дизельні установки Bazan-Caterpillar розганяють його до 28 вузлів. Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючої системою «Іджіс». Основне ударна зброя корабля – протикорабельні ракети «Гарпун». Крім того, у нього є 48 шахт вертикального пуску Мк.41 для різних ракет, торпедні установки й артилерійське озброєння. «Базан» несе один протичовновий вертоліт SH-60 «СіХоук».