Перемігши у Суперфіналі росіянку, українська шахістка стала володаркою Гран-прі ФІДЕ з швидких шахів

Колишня чемпіонка світу українка Ганна Ушеніна у Суперфіналі переграла росіянку Олександру Костенюк, яка 10 років тому також мала шахову корону, – 13,5:14,5. Результат матчу вирішився в останній партії Суперфіналу, де Костенюк все-таки відступила. Ганна Ушеніна стала переможницею Гран-прі ФІДЕ з швидких шахів.

Ушеніна за перемогу на турнірі здобула 6 500 доларів, Костенюк заробила 3 500 доларів, повідомляє видання “Сьогодні“.

“Я намагалася грати в тверді шахи, тому що Олександра дуже хороший гравець. Я знаю, що вона дуже сильна на гострих, тактичних позиціях і любить атакувати, тому я намагалася уникати цього… Я дуже рада виграти титул”, – сказала чемпіонка у короткому інтерв’ю після матчу.

Зазначимо, Гран-прі ФІДЕ з швидких шахів складався з чотирьох етапів, в яких взяла участь 21 шахістка. Дві учасниці, які наберуть найбільшу кількість балів, отримали право зіграти у вирішальному матчі.

Нагадаємо, раніше 17-річний український міжнародний гросмейстер Кирило Шевченко здобув “золото” 45-го за рахунком міжнародного шахового турніру Sevilla Open-2020 (Abierto Internacional Ciudad de Sevilla). Всього в турнірі взяли участь понад 300 шахістів, які визначали переможця та призерів в дев’ять турів.