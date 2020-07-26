Козацький вестерн “По сліду вовка” знімуть за творами казкаря з Умані Сашка Лірника

У продовженні фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» на глядача чекає осучаснена казка, козацький вестерн «По сліду вовка» на аудиторію 12+ із голлівудським екшеном: з дуелями, гонитвами, стріляниною та чаклунством.

В основу сценарію казкового вестерну ляжуть водночас дві казки уманчанина Сашка Лірника — «Соляна дорога» та «Козацька розвідка».

“Карантин карантином, а культове українське кіно має прийти до глядача! Те що ви вимагали, а ми послухали і будемо знімати. Продовження «Пекельної Хоругви» — «По сліду вовка»!” – заявив Сашко Лірник.

Фільм під робочою назвою «По сліду вовка» — більш осучаснена історія та орієнтована на екшн.

За сюжетом до козацького хутору-зимівника прибігає незвичний вовк, підперезаний широким бойовим шкіряним поясом. Вовк гине та забирає з собою моторошну таємницю зникнення чумацьких обозів із сіллю та козаків–охоронців. Головний герой козак Сабайдон береться розплутати загадку пояса. В Кракові він знаходить товариша по університету алхіміка Адама та його бідову сестру Кшиську. Команда відчайдухів-зірвиголов вирушає у пригоди.

— Не можна обійти той факт, що казки авторства Сашка Лірника мають дуже потужну складову патріотичного виховання. Тож ми розглядаємо новий фільм, як потужний засіб у культурно-інформаційній війні та пропаганді історії України, — підкреслює продюсер стрічки «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» Євген Д’яченко.

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