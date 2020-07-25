За мотивами творів Гоголя в Україні знімуть історичний фільм-фентезі “Лицар помсти”

Кінокомпанія «BUBO FILMS» подала у Держкіно на Чотирнадцятий конкурсний відбір кінопроектів фільм “Лицар помсти”, який зніматиме режисер стрічки “Тарас. Повернення” Олександр Денисенко.

В основі сценарію фільму “Лицар помсти” – повісті Миколи Гоголя “Страшна помста”, “Зачароване місце” та “Страшний кабан”. “Ця містична історія відбувається у 1689 році у розділеній між Московщиною і Річчю Посполитою Україні. Вихідною подією є вбивство сліпого кобзаря біля хутора сотника Данила на лівому березі Дніпра. Розшукуючи душогубцю, Данило дізнається чимало дивовижних та моторошних таємниць”, – розповіли порталу “Нове українське кіно” виробники картини.

За словами продюсера Валерії Борщевської, це не священна трагедія, як у Гоголя, а магічний фентезі-детектив з геппі-ендом і головним драматургічним питанням – чи здатна чиста серцем людина на помсту.

Режисер стрічки – Олександр Денисенко. Його попередній проєкт “Тарас. Повернення” отримав призи за кращий художній фільм на Міжнародному кінофестивалі “Бруківка”, м. Кам’янець-Подільський та Міжнародному кінофестивалі “Місто мрії”, м. Рівне у 2019 році. Картина розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка на півострові Мангистау в Новопетровській фортеці на Каспії.

Метою майбутнього фільму є ознайомлення юних глядачів з фантастичним світом, створеним Миколою Гоголем. Вікове обмеження стрічки, яка має поєднати в собі історичне фентезі, хоррор, пригоду та казку, становитиме 12+. Зйомки “Лицаря помсти” заплановані на літо 2021 року.

Нагадаємо, оповідання “Страшна помста” та “Зачароване місце” входили до збірки Миколи Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки”, в якій, окрім інших, творів були також оповідання “Сорочинський ярмарок” та “Пропала грамота”. В той же час оповідання “Страшний кабан”, яке також ляже в основу сюжету майбутньої стрічки, відноситься до незавершених творів видатного письменника.