Світовий кіноринок Marche du Film у Каннах високо оцінив український мультфільм “Гуллівер повертається”

Днями у Каннах завершився найбільший світовий кіноринок Marche du Film. Цього року через пандемією він вперше проходив в онлайн-форматі. В результаті кіноринок об’єднав понад 8,5 тисяч учасників на 250 віртуальних стендах в 60 павільйонах. Серед безлічі проектів цього року помітно виділявся український мультфільм ”Гуллівер повертається”– зображення головного героя навіть прикрасило одну з обкладинок профільного видання Cannes Market. Проєкт отримав численні позитивні відгуки у закордонних продюсерів, байєрів і дистриб’юторів.

На світовій арені проєкт “Гуллівер повертається” представляє компанія All Rights Entertainment.

“Просування української культури на світовій арені завжди було пріоритетом для нашої студії. А така позитивна реакція зарубіжних партнерів вселяє надію ще більше розвивати наше співробітництво. Тому нашим кінокомпаніям так важливо брати участь в подібних кіноринках по всьому світу, демонструючи черговий раз високий рівень українських проєктів”, – розповідає один із продюсерів анімаційного фільму, керівник студії “Квартал 95″ Борис Шефір.

“Гуллівер повертається” (у міжнародному прокаті Gulliver Returns) – перший повнометражний мультфільм, виробництвом якого займаються Gulliver Films і студія “Квартал 95″. Його кінотеатральний показ запланований у всьому світі. Над проєктом працюють найкращі аніматори України, зарубіжні фахівці, а також команда сценаристів студії “Квартал 95″.

Це перший український мультфільм, процес виробництва якого максимально відповідає стандартам компанії Disney. Контролює виробництво – американський режисер анімації Тоні Бонілла, інтерв’ю з яким вже можна прочитати на Йод.media.

За сюжетом нових пригод відомого героя, створеного Джонатоном Свіфтом, Гуллівер повертається в Ліліпутію. Там за час його відсутності відбулися значні зміни…

Які саме – можна буде дізнатися з 24 грудня цього року. Саме тоді запланований старт стрічки в українському прокаті.