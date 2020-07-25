Десантно-штурмові війська готові стрімко перейти у наступ

Десантники розпочали активну фазу тактичних навчань з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На Житомирщині розпочалася активна фаза тактичних навчань підрозділів 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Під час висування в заданий район десантники виконували завдання та практичні дії в різних видах загальновійськового бою.

На навчаннях 95-та бригада ДШВ використовує бронетранспортери БТР-3, «Козак-2», танки Т-80БВ та інші види озброєнь Збройних сил України.

Це дозволяє сформулювати єдине розуміння завдання та способів його виконання, узгодити дії підрозділів, уточнити важливі деталі завдання та маневри в ході бою, передбачити та застосувати нестандартні рішення залежно від можливих варіантів дій противника тощо.