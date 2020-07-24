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Сили ООС завдали удару по позиціях окупантів на Донеччині

Дата: 24.07.2020
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Українські сили завдали удару протитанковою керованою ракетою по позиціях окупаційних сил.

Про це повідомляє Український Мілітарний Портал з посиланням на відео від Олександра Ведмідя.

У назві відео відзначається, що працювали розрахунки українських сил з підрозділу «Ведмеді».

 Повідомляється, що було знищено розрахунок станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9).

«Приазов’я. Знищення розрахунку СПГ орків. Це війна», – йдеться у повідомленні Олександра Ведмідя.

Удар по позиціях бойовиків був завдано в районі окупованої Саханки.

Точні координати: 47.1469442,37.8555441,503

Було опубліковано і друге відео.

Удари були нанесені теж неподалік від Саханки.

 Саханка — село Новоазовського району Донецької області.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано ряд відео влучних ударів по позиціях окупантів.

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