Сили ООС завдали удару по позиціях окупантів на Донеччині

Українські сили завдали удару протитанковою керованою ракетою по позиціях окупаційних сил.
Про це повідомляє Український Мілітарний Портал з посиланням на відео від Олександра Ведмідя.
У назві відео відзначається, що працювали розрахунки українських сил з підрозділу «Ведмеді».
Повідомляється, що було знищено розрахунок станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9).
«Приазов’я. Знищення розрахунку СПГ орків. Це війна», – йдеться у повідомленні Олександра Ведмідя.
Удар по позиціях бойовиків був завдано в районі окупованої Саханки.
Точні координати: 47.1469442,37.8555441,503
Було опубліковано і друге відео.
Удари були нанесені теж неподалік від Саханки.
Саханка — село Новоазовського району Донецької області.
Нагадаємо, нещодавно було опубліковано ряд відео влучних ударів по позиціях окупантів.