На кінофестивалі у Венеції покажуть український фільм про Донбас

Стрічка “Погані дороги” розкаже історію військових та цивільних на Донбасі. Їхні життя проходять по дві лінії розмежування, а розповідь про них ведеться крізь призму психологічних травм, отриманих за час війни.

“Це авторська рефлексія на десятки інтерв’ю і свідчень людей, зібраних мною в регіоні військового конфлікту. Я взяла цілком реальні ситуації, у яких людина в екстремальних умовах здатна проявити свої як найкращі, так і найгірші якості. Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру”, – розповіла “Лівому берегу” Наталія Ворожбит.

Фільм “Погані дороги” вийде на великий екран вже восени 2020 року. Наразі стрічці прогнозують шалений успіх, адже перші анонси зацікавили вітчизняних кіноманів.