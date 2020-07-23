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На кінофестивалі у Венеції покажуть український фільм про Донбас

Дата: 23.07.2020
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Кадр з фільму "Погані дороги"

Попри пандемію коронавірусу Венеційський кінофестиваль вирішили не скасовувати. У програмі знакової події опинилась і українська стрічка Наталії Ворожбит “Погані дороги”.

З 2 до 12 вересня 2020 року в Італії пройде традиційний Венеційський кінофестиваль. Наразі організатори не розголошують всіх деталей проведення події в час пандемії коронавірусу.

Серед заявлених стрічок – український фільм від режисерки Наталії Ворожбит “Погані дороги”. Новинку кіно покажуть у рамках конкурсної програми “Тиждень критики” (Settimana Internazionale della Critica), пише 24 канал.

Що відомо про фільм

“Погані дороги” – дебютна режисерська робота Наталії Ворожбит. До цього вона прославилась завдяки сценаріям до телепроєктів “Кіборги” і “Спіймати Кайдаша”. Новий фільм режисерка зняла на основі своєї п’єси, яку добре знають любителі театру.

Стрічка “Погані дороги” розкаже історію військових та цивільних на Донбасі. Їхні життя проходять по дві лінії розмежування, а розповідь про них ведеться крізь призму психологічних травм, отриманих за час війни.

“Це авторська рефлексія на десятки інтерв’ю і свідчень людей, зібраних мною в регіоні військового конфлікту. Я взяла цілком реальні ситуації, у яких людина в екстремальних умовах здатна проявити свої як найкращі, так і найгірші якості. Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру”, – розповіла “Лівому берегу” Наталія Ворожбит.

Фільм “Погані дороги” вийде на великий екран вже восени 2020 року. Наразі стрічці прогнозують шалений успіх, адже перші анонси зацікавили вітчизняних кіноманів.

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