Ці дні в історії: шість років тому проросійських бойовиків викинули з Рубіжного, Торецька, Попасни, Соледара і Сєвєродонецька

22 липня сили АТО визволили Сєвєродонецьк Луганської області, Соледар Донецької області і Попасну Луганської області.

Про це нагадує Український інститут національної пам’яті.

У травні 2014 року Сєвєродонецьк захопили бойовики т.зв. «ЛНР». Понад два місяця вони тероризували місцеве населення.

У липні сили сектору «А» розпочали операцію з визволення Лисичансько-Сєвєродонецько ї агломерації.

Після Рубіжного і Торецька, визволених днем раніше (21 липня), настала черга Сєвєродонецька. 22 липня підрозділи Національної гвардії України, Збройних сил України та добровольчих батальйонів атакували збройні формування т.зв. «ЛНР» з двох боків. У другій половині дня дві колони сил АТО – одна з боку Старої Краснянки, а друга з Варварівки – увійшли в Сєвєродонецьк. Під час короткої, але запеклої перестрілки із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, важкої бронетехніки і авіації українські війська визволили місто.

Цього ж дня сили АТО звільнили Соледар (Донецька область) і Попасну (Луганська область).

Володимир з батальйону «Донбас» та полку «Азов» (із книги «Усна історія російсько-української війни (2014-2018 роки. Випуск 4»), про штурм Попасної розповіда:

«Третій штурм у нас був вдалим, бо працювали уже із артилерією нашою з ЗСУ… Коригував вогонь артилерії ЗСУ командир нашого підрозділу першої штурмової роти – позивний «Тур». Коригування проходило в такому режимі. Хлопці по мобільному: «Хлопці, 50 метрів ліворуч, 10 метрів праворуч». Артилерія відпрацювала по блокпостах і ми почали заходити в Попасну. Там дуже швидко. Вони оборону не намагалися тримати, всі тікали із міста. Деякі не встигли, в окопах залишились.

У Попасній, коли ми вже проводили зачистку міста, дуже багато людей із підвалів подіставали. Вони там сиділи між другим невдалим штурмом і третім. Десь тиждень працювала артилерія: як наша по їхній стороні, так і їхня…»