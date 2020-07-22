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Штаб українсько-американських військових навчань Sea Breeze розгорнули в “трансформері” на базі “Богдана” з Черкас

Дата: 22.07.2020
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Штаб українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2020, які стартували цими днями, розгорнули в «трансформері» – командно-штабній машині з кузовом змінного об’єму.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Використання подібної техніки дозволяє бути не прив’язаним до стаціонарних пунктів управління, що у разі активних бойових дій є цілями для знищення противника у першу чергу.

 Також це дозволяє розгорнути необхідну інфраструктуру у будь якій точці за короткий термін – весь процес триває близько півгодини.

КШМ зовні нічим не відрізняється від звичайного 20-тонного контейнера. Він має конструкцію трансформера: його складові частини розкладаються в ширину праворуч і ліворуч від основного кузова й встановлюються на опори.

Стіни всередині обшиті сандвіч-панелями, що значно поліпшує теплоізоляційні властивості, а підлога встелена ковроліном.

Ця машина має стаціонарні системи життєзабезпечення:

  • обігрівач, кондиціонер
  • фільтровентиляційну установку
  • телекомунікаційне обладнання (дає змогу швидко розгорнути локальну мережу зв’язку)
  • генератор і акумулятор

Завдяки цьому вона здатна працювати не лише від промислової мережі. У разі її виходу з ладу — від акумулятора (мінімум дві години), а якщо вичерпається і його ресурс — запускається дизель-генератор.

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