За тиждень на Донбасі окупанти втратили 11 вбитими і 14 пораненими

Згідно з даними розвідки України, втрати окупантів за сім днів склали 11 осіб вбитими та 14 — пораненими і травмованими.

Джерело: штаб ООС

Деталі: За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими – 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю – 14 осіб.

Окрім того, нашими воїнами знищено ворожий квадрокоптер.

Також в ООС повідомляють, що “бойовий дух у підрозділах окупаційних військ РФ давно зломлений”.

Дослівно: “Варто зазначити, що підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі мають проблему з комплектацією особовим складом. Кремлівські ватажки не розуміють, що вони не мають довіри та авторитету у місцевого населення. Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками.

Зокрема і тим, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдо республік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася. Люди на окупованому Донбасі вже давно зрозуміли, що злочинна влада під керівництвом з Кремля отруює їхнє життя. Окупанти можуть тільки грабувати, руйнувати та вбивати і майбутнього у цього регіону з ними не буде. Тому і служити ватажкам бандитів ніхто не бажає”.