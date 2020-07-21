США різко засудили плани Москви будувати військові кораблі в окупованому Криму

Сполучені Штати Америки засудили початок будівництва російських військових кораблів в окупованому українському Криму. Дії Російської федерації назвали порушенням міжнародних норм.

Відповідну заяву оприлюднило Посольство США в Україні.

Американські дипломати наголосили, що це не перше порушення міжнародних норм Російською Федерацією.

«Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми», – йдеться у заяві.

У посольстві також наголосили, що санкції проти РФ залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом і не виведе свої війська з Донбасу.

Як відомо, після анексії Росією українського Криму і початку бойових дій на Донбасі десятки країн світу, включаючи США, ввели проти РФ економічні санкції. Відтоді дію санкцій продовжують щороку.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму та відвідав суднобудівний завод «Затока» в місті Керчі, де дав старт будівництву двох десантних військових кораблів для флоту Російської Федерації.

Разом із Путіним на анексований півострів прибули також представники російського уряду і Міноборони. На керченському заводі «Затока» будуть будувати два десантних кораблі – «Іван Рогов» і «Митрофан Москаленко».

МЗС України так само засудив неузгоджену з Києвом поїздку Путіна до Криму.

“Україна в черговий раз засуджує заходи Російської Федерації щодо подальшої мілітаризації Криму і міста Севастополь, що становить істотну загрозу регіональній безпеці”, – сказано в заяві.

МЗС України вимагає від російської сторони негайно припинити порушення міжнародного права в Криму.