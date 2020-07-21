СБУ відбиває сотні кібератак з території Росії

За пів року СБУ нейтралізувала 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

До цих кібератак були причетні майже 20 хакерських угруповань.

Відзначається, що значну частину хакерів напряму контролювали з Російської Федерації.

«Їх метою було заподіяти шкоду українським державним органам і підприємствам оборонно-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також було заблоковано протиправну діяльність організованої групи мешканців Києва та Житомира. За допомогою програмного забезпечення вони здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів «Фенікс» і «Лугаком» з території так званих «Л/ДНР» і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

Була за цей період і спроба кібератаки на українські ЗМІ. СБУ запобігла розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Також Службою заблоковано механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» через системи електронних платежів.

«Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого «МДБ ЛНР» і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу «Перший комерційний центр». Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів», – розповіли у СБУ.

Завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень.

Для захисту кібербезпеки держави Службою було розпочато 295 кримінальних проваджень.

Крім того, СБУ протидіє гібридним загрозам, поширенню фейків і проросійської пропаганди, які напряму впливають на інформаційну безпеку держави.

«За цей період припинено діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію», – розкрили деталі у СБУ.

У СБУ підкреслюють, що велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також продуктів «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С», «Парус».