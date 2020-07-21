Нові бронеавтомобілі “Дозор-Б” прийняті на озброєння ЗСУ

Збройні сили України прийняли на озброєння бронеавтомобіль «Дозор-Б» українського виробництва.

Про це повідомляє ДК «Укроборонпром»

За результатами випробувань, бронемашину «Дозор-Б», розроблену фахівцями ХКБМ, прийнято на озброєння ЗСУ.

Відповідний Наказ Міноборони України №245 був виданий 3 липня 2020 року, повідомили на підприємстві.

Перша партія «Дозор-Б» пройшла випробування безпосередньо на фронті ще у 2016 році. Після цього машину доопрацювали та покращили, провели підконтрольну експлуатацію.

«І ось нарешті «Дозор-Б» прийнято на озброєння, що дає змогу розпочати підготовку до її серійного виробництва», – заявив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

У червні 2016-го на основі конструкторської документації ХКБМ фахівці Львівського бронетанкового заводу виготовили першу партію з 10 одиниць машин «Дозор-Б» та передали їх до ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Десантно-штурмові війська проводили навчання з використанням бронемашин «Дозор-Б».

Після цього доопрацюваннями та покращенням технічних характеристик машини уже займалися харківські конструктори, розповів директор ХКБМ.

Повідомляється, що наразі ХКБМ приступив до підготовки виробництва для виготовлення на власних потужностях першого зразка «Дозор-Б».

Після проведення кваліфікаційних випробувань харківське підприємство, як і Львівський бронетанковий завод, зможе самостійно серійно виготовляти бронемашини «Дозор-Б».

Дозор-Б

«Дозор-Б» – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння та військового обладнання масою до 2 тонн. В залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.