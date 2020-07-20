Військові перевірили надійність “повітряного щита” українських кордонів

В повітряному командуванні «Захід» завершилося командно-штабне тренування під керівництвом Командувача з’єднання. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід».

До тренування були залучені усі бойові підрозділи повітряного командування. Впродовж декількох діб військові працювали в режимі максимально наближеному до бойового.

Під час практичної фази тренувань було відпрацьовано ряд завдань, зокрема, управління визначеними силами та засобами щодо недопущення порушення державного кордону України, продемонстровані дії підрозділів радіотехнічних та зенітних ракетних військ по порушниках використання повітряного простору, вжиті невідкладні заходи відновлення порушеної системи розвідки, протиповітряне прикриття важливих об’єктів, а також логістичне забезпечення тощо.