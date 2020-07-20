У Чорному морі стартували українсько-американські військові навчання “Сі Бриз-2020″

20 липня стартували 20-ті військові навчання «Сі Бриз», організовані спільно США та Україною.

Участь в навчаннях візьме американський ракетний есмінець USS Porter. Вже вп‘яте американський корабель від відає Чорне море з початку 2020 року, йдеться в повідомленні 6-го Флоту США.

«Повернення Porter до Чорного моря підтверджує відданість 6-го Флоту США та ВМС США нашим союзникам по НАТО та партнерам, – заявив командувач 6-м Флотом віце-адмірал Юджин Блек. – Наша участь у міжнародних навчаннях, таких як Sea Breeze є переконливим свідченням рішучості США у підтримці колективної оборонии Європи».

У навчаннях «Сі Бриз» візьмуть участь 2 000 військових з восьми країн, 27 кораблів та 19 літаків, повідомили у ВМС України. До країн-учасниць навчань цього року входять Болгарія, Греція, Норвегія, Румунія, Іспанія, Туреччина, Україна та США.