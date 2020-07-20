Створено браузерну гру, присвячену Гетьманщині

На сайті https://historygame.net/ розміщено історично-політичну гру “Гетьманщина”. Гра присвячена подіям, які відбувалися у XVII столітті на території Війська Запорозького або Гетьманщини.

Головне завдання гри – збереження суверенітету та незалежності Війська Запорозького. Гравець отримає змогу впливати на політичні та дипломатичні рішення, розбудовувати економіку держави, візьме участь у війнах. І хоч кардинально змінити хід історії неможливо – всі ключові події того часу відбудуться, та лише від гравця залежить якою країна до них дійде, та чи дійде взагалі. Гра розпочинається подіями літа 1657 року – у Суботові помирає гетьман Богдан Хмельницький, а в Чигирині розпочинається старшинська рада, яка має вирішити подальшу долю України…

В огляді гри на сайті itc.ua стверджується, що “”Гетьманщина” – дуже важлива для сучасної України гра, і висловлюється впевненість, що ми пробачимо їй деякі недоліки, насамперед дуже просту графіку.

За що ще треба похвалити “Гетьманщину”, так це за непогані українські тексти та за невеликі історичні довідки про кожну з подій та кожну історичну особу, що брала в ній участь. “Гетьманщина” більшою мірою не гра, а інтерактивний підручник історії, з деякою варіативністю в межах реального історичного потоку. Після закінчення гри, як би й коли би вона не скінчилась, ви матимете змогу порівняти ті рішення, що приймали ви, з тим, як це було насправді.

Критики вважають, що “Гетьманщина” поступається багатьом іграм по графіці та по складності геймплею. Однак, усе ж рекомендують цю гру майже всім. “Було б дуже добре, якби “Гетьманщину”, як допоміжний інтерактивний посібник, додали б до курсу історії України у школі” - йдеться у огляді.