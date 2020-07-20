На зйомки кліпу пісні “Кіно” гурт “Антитіла” вивіз у пустелю сотню акторів у костюмах стім-панку і цирковий шатер…

Група “Антитіла” презентувала перший сингл наступного альбому, реліз якого відбудеться у 2021 році. Разом із новинкою “Кіно” оприлюднено кліп не неї, зйомки якого відбувалися у червні в Олешківських пісках Херсонської області.

“Пісня “Кіно” була створена під час карантину. Ми поставили на паузу наш стадіонний тур і, звичайно ж, направили свій творчий потік в студійну роботу. І я скажу, що це сталося дуже прикольно. Ми за цей період вимушеної паузи створили сім композицій, більшість з яких точно увійде в новий альбом. І ось одна з цих композицій – це пісня “Кіно”, на яку було написано декілька варіантів лірики, але ми обирали саме той, який резонував з нами найбільше. І ось ми зупинилися на тому варіанті фінальному, який прозвучав уже і представлений на всю країну. А потім вирішили відзняти відеокліп, бо яка ж пісня без відеокліпу? І от відеокліп ми вигадували ще пару місяців, а потім ще підготовка йшла досить довго. Зрештою, ми зібрали цей пазл, склали його докупи, і на початку червня вирушили в Олешківські піски, в українську пустелю, вивезли туди близько ста людей, з дотриманням усіх карантинних вимог, і зняли наше нове відео на пісню “Кіно”", – розповів фронтмен групи “Антитіла” Тарас Тополя в ефірі шоу “Селекція” на “Радіо Промінь”. На зйомки в українську пустелю “Антитіла” привезли з собою близько сотні акторів.

Кліп на пісню “Кіно” група знімала самотужки, а всім процесами керував клавішник і директор групи “Антитіла” Сергій Вусик.

- Це був виклик і це було дуже непросто. Якщо я раніше розказував, що один із найважчих відеокліпів був “Лови момент”, коли ми пішли реально в похід, багато з нас – вперше. В сезон великої води. Переходили річки вбрід, піднімалися в гори, жили в наметах, і за собою тягнули сотні кілограмів техніки, все знімали по ходу. То цього разу ще важче. Бо того разу нас вийшло близько двадцяти людей в похід, а цього разу ми, як Мойсей, в пустелю витягли близько ста людей. Але на щастя, все сталося, як запланували. Я вірю в те, що кліп сподобається вам усім, хто зараз буде дивитися, або вже послухав пісню”, – розповів Тарас Тополя.

Відеокліп пісні “Кіно” можна переглянути на Youtube.