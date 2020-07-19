Український хавбек очолив футбольний рейтинг гравців чемпіонату Італії

Український хавбек італійського футбольного клубу “Аталанта” Руслан Малиновський отримав чергове підтвердження своєї відмінної форми – авторитетний портал WhoScored розмістив його на першій сходинці, оприлюднивши рейтинг гравців чемпіонату Італії.

Так, враховувалися гравці, які виходили в стартовому складі. Малиновський не є гравцем стартового складу (лише 30% своїх матчів за бергамасків він починав в “основі”), його гра після карантину активно посилює до нього інтерес і збільшує ціну.

Українець Руслан Малиновський зайняв лідерське місце, набравши 8,5 балів (4 виходи в основному складі). Друге місце зайняв 31-річний чилійський форвард футбольного клубу “Інтер” Алексіс Санчес з показником 8,46 бали (5 матчів у стартовому складі). Закриває трійку 26-річний аргентинський нападник футбольного клубу “Ювентус” Пауло Дибала, який набрав 7,95 бала (5 матчів у старті).

Варто відзначити, що всього у нинішньому сезоні Малиновський провів за “Аталанту” 29 матчів в Серії А, де забив 7 м’ячів і віддав 5 результативних передач.