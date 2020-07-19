США повністю схвалили продаж Україні потужних бойових катерів Mark VI

США повністю схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Про це повідомляє МЗС України.

Повідомляється, що перші шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами.

Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

Патрульні катери MK VI можуть мати різні конфігурації обладнання:

десантно-штурмову

протидиверсійну

протимінну

Відзначається, що катери будуть оснащені сучасним обладнанням – зокрема, гарматними системами MSI Seahawk A2 та МК 44.

“Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні Сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії”, – йдеться у повідомленні Міністра закордонних справ України.

Також нагадаємо, що ВМС України сформували дивізіон на Азовському морі, очікується, що бойовий та чисельний склад дивізіону буде нарощуватися шляхом введення нових бойових одиниць.