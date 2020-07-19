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США повністю схвалили продаж Україні потужних бойових катерів Mark VI

Дата: 19.07.2020
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США повністю схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Про це повідомляє МЗС України.

Повідомляється, що перші шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами.

 Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

Патрульні катери MK VI можуть мати різні конфігурації обладнання:

  • десантно-штурмову
  • протидиверсійну
  • протимінну

Відзначається, що катери будуть оснащені сучасним обладнанням – зокрема, гарматними системами MSI Seahawk A2 та МК 44.

“Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні Сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії”, – йдеться у повідомленні Міністра закордонних справ України.

Також нагадаємо, що ВМС України сформували дивізіон на Азовському морі, очікується, що бойовий та чисельний склад дивізіону буде нарощуватися шляхом введення нових бойових одиниць.

 

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