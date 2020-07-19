Принц Чарльз відзначив високий рівень підготовки у Великобританії військових льотчиків з України

У Коледжі Королівських військово-повітряних сил «Кранвелл» Великої Британії відбувся випуск молодих лейтенантів. Разом з ними випускались і двоє курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – сержант Владислав Сай та старший солдат Антон Фльора. Про це повідомляє офіційний сайт вишу.

За час навчання, що тривав сім місяців, курсанти успішно опанували базовий курс офіцерської підготовки, який складався з трьох навчальних блоків. Перший – «Військова фаза», на якому щойно зараховані кадети вивчали базові військові дисципліни: медична допомога, орієнтування на місцевості, РХБ захист та інше.

Далі був другий блок – «Академічна фаза», впродовж якого військові пройшли одну з основних тем – «Історія війн Збройних сил Великої Британії». Підтвердженням засвоєння матеріалу та його результатом став перехід на наступний етап навчання – написання та захист есе. На останньому, третьому етапі, кадети ознайомилися з новітніми технологіями військово-повітряних сил Збройних сил Великої Британії та склали іспит з фізичної підготовки.

За результатами навчання сержант Владислав Сай відзначений як найкращий міжнародний кадет курсу й нагороджений почесним кубком коледжу.

На церемонії випуску був присутній представник королівської сім’ї принц Чарльз, який звернув увагу на українських курсантів, відмітив їхню чудову військову підготовку, володіння англійською мовою й побажав доброї та легкої служби на Батьківщині.