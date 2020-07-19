Команда КВК з Білорусі показала на росТБ, що Крим – це Україна

Команда КВК з Білорусі “Діти Тьюрінга” під час виступу на російському телебаченні показала, що Крим є територією України, не дивлячись на російську окупацію. Фотографія була опублікована в соціальних мережах і викликала велику кількість коментарів користувачів, передають Патріоти України.

На скріншоті трансляції російського “Першого каналу” користувачі соціальних мереж помітили, що під час виступу команди на екрані позаду сцени показувалася карта Росії, на якій Крим вказаний як частина України. “Команда КВК “Діти Тьюрінга” (Білорусь) показала на російському “Первом канале”, що “Крим – це Україна!”, – коментує фото користувач, який його опублікував.

У соціальних мережах звернули пильну увагу на команду після того, як вона офіційно відмовилася виступати в 1/4 КВК, проведення якого було заплановано в Криму. Команда заявила, що прийняла рішення відмовитися від виступу на півострові, оскільки автоматично втратить можливість відвідувати Україну. При цьому вони готові в’їхати в Крим через українську територію, але епідемія коронавіруса серйозно ускладнила пересування. “Молодці. Білоруси завжди були нашими братами”, – коментують користувачі вчинок білоруської команди.