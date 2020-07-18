Підняті по тривозі, українські військові відпрацювали відбиття нападу на острів у Чорному морі

Військово-Морські Сили провели міжвідомчі та міжвидові тренування з реагування на кризові ситуації в морі.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили України.

В акваторії Чорного моря проведено тренування корабельно-катерних тактичних груп ВМС у взаємодії з підрозділами морської піхоти, морської авіації, сил і засобів Повітряних Сил та Державної прикордонної служби.

Основні тактичні дії розгорнулися на острові Зміїний, куди також на посилення авіацією та флотом прибули спецпризначенці Південного регіонального управління.Метою тренувань була перевірка сил, що залучаються до виконання завдань посилення охорони та оборони важливих морських об’єктів.

За легендою тренувань, було виявлено рух неозначених надводних об’єктів в українських територіальних водах.

З метою попередження незаконного захоплення елементів економічної інфраструктури України у Чорному морі, перед військовими було поставлено завдання з розвідки, висування сил і засобів, десантування, посилення охорони та відбиття нападу умовного противника.

Слід зазначити, що тренування відбулось раптово, без попереджень, що дало можливість фактично оцінити підготовку особового складу до будь-яких ситуацій пов’язаних із забезпеченням оборони.