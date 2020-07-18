Підняті по тривозі, українські військові відпрацювали відбиття нападу на острів у Чорному морі

Військово-Морські Сили провели міжвідомчі та міжвидові тренування з реагування на кризові ситуації в морі.
Про це повідомляють Військово-Морські Сили України.
В акваторії Чорного моря проведено тренування корабельно-катерних тактичних груп ВМС у взаємодії з підрозділами морської піхоти, морської авіації, сил і засобів Повітряних Сил та Державної прикордонної служби.
За легендою тренувань, було виявлено рух неозначених надводних об’єктів в українських територіальних водах.
З метою попередження незаконного захоплення елементів економічної інфраструктури України у Чорному морі, перед військовими було поставлено завдання з розвідки, висування сил і засобів, десантування, посилення охорони та відбиття нападу умовного противника.
Слід зазначити, що тренування відбулось раптово, без попереджень, що дало можливість фактично оцінити підготовку особового складу до будь-яких ситуацій пов’язаних із забезпеченням оборони.