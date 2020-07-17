У Києві презентували сайт “Голос Криму.Культура”

16 липня 2020 року в Українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація сайту “Голос Криму. Культура” , який створено в рамках реалізації проекту «Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою, – і не тільки!» за підтримки Українського культурного фонду. Презентували новостворену онлайн платформу, що розмішена на базі вже існуючої інформаційної агенції «Голос Криму», керівник проекту Андрій Щекун та експерт проекту, кандидат історичних наук Андрій Іванець.

«Нажаль, проблеми культурної спадщини тимчасово окупованої території Криму залишаються в тіні. Між тим метафора, що Крим – це музей просто неба, – вона міцно закріпилася за цим регіоном і є абсолютно виправданою. Оскільки за нашими офіційними даними із 133 тисяч пам`яток історії, археології, містобудування, культури, монументального мистецтва, що є зареєстрованими на території держави Україна, орієнтовно біля 14 тисяч розташовані на території АР Крим та м. Севастополя. Більше, ніж десята частина культурної спадщини України знаходиться в руках ворога», – констатував експерт проекту Андрій Іванець.

Він також додав, що наразі є кілька негативних наслідків перебування культурної спадщини на окупованій території, зокрема українська культурна спадщина піддається руйнуванню та незаконному використанню окупантами; здійснюється незаконне переміщення цінностей з українського музейного та архівного фондів.

Метою проекту є промоція – поширення інформації, яка стосується збереження культурної спадщини Криму, що зазнає руйнування з боку країни-агресора. “Голос Криму. Культурна спадщина” є продовженням діяльності громадської організації «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» зі збереження, підтримки культурної спадщини Криму, що була розпочата у 2019 році з проекту «Пам`ятки Криму: національна спадщина України», що був також підтриманий Українським культурним фондом.

На сьогоднішній день на сайті «Голос Криму. Культура» вже розміщено більше 100 статей, що підготовлені редакцією газети «Кримська світлиця» та редакцією журналу «Пам’ятки України: національна спадщина». Наразі сайт “Голос Крима. Культура” має свою сторінку в Facebook, яка вже налічує 700 підписників.

«Цей проект передбачає реалізацію цілої низки завдань та здійснення заходів, направлених на збереження і популяризацію культурної спадщини, що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. В майбутньому – це функціонування культурно-інформаційного продукту, що забезпечуватиме збільшення цільової читацької аудиторії та сталість вироблення та поширення інформаційного контенту культурної індустрії, актуалізація проблемних питань на тимчасово окупованих територіях культурної сфери. Присутня також комунікаційна складова на національному та міжнародному рівні щодо захисту та збереження культурної спадщини в Криму», – зазначив керівник проекту Андрій Щекун, і додав, що на онлайн платформі “Голос Криму. Культура” буде розміщено 50 статей інформаційно-просвітницького змісту українською і англійською мовами; 100 статей інформаційної складової, що будуть також адаптовані для інформаційного ресурсу Вікіпедія. Також буде випущено 6 тематичних номерів газета «Кримська світлиця».

“Максимальне поширення інформаційно-просвітницької культурної продукції на національному рівні буде своєрідним внеском в інформаційну політику держави, підтримку міжнародних ініціатив, зокрема ЮНЕСКО, щодо моніторингу та аналізу ситуації щодо стану пам`яток культури в Криму. Інформаційна підтримка позитивно впливатиме на боротьбу за охорону та збереження пам`яткоохоронних об’єктів культурної спадщини кримського півострову – національного надбання України”, – наголосив керівник проекту.

Голос Криму