Майбутні “морські котики” тренуються підривати ворожі берегові об’єкти

Курсанти Інституту Військово-Морських Сил ЗСУ практично виконали бойові вправи П-2 «Руйнування берегових об’єктів з фактичним використанням підривного боєзапасу».

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Потужний концентрат адреналіну й викиду енергії чекав на курсантів Інституту ВМС на полігоні «Тендрівська коса». Вони на практиці відпрацювали знання з дисциплін про мінне та протимінне озброєння, здобуті за роки навчання в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Спершу викладач практично демонстрував основні типи вибухових речовин, обладнання, яке використовують у мінній та протимінній справі, і послідовність дій до підриву різними способами. Курсанти діяли як індивідуально, так і у складі підривних груп. Для виконання підриву використовували три основні способи, це – електричний, вогневий і детонуючий.