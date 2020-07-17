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Майбутні “морські котики” тренуються підривати ворожі берегові об’єкти

Дата: 17.07.2020
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Курсанти Інституту Військово-Морських Сил ЗСУ практично виконали бойові вправи П-2 «Руйнування берегових обєктів з фактичним використанням підривного боєзапасу».

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Потужний концентрат адреналіну й викиду енергії чекав на курсантів Інституту ВМС на полігоні «Тендрівська коса». Вони на практиці відпрацювали знання з дисциплін про мінне та протимінне озброєння, здобуті за роки навчання в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Спершу викладач практично демонстрував основні типи вибухових речовин, обладнання, яке використовують у мінній та протимінній справі, і послідовність дій до підриву різними способами. Курсанти діяли як індивідуально, так і у складі підривних груп. Для виконання підриву використовували три основні способи, це – електричний, вогневий і детонуючий.

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