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Європейський клуб автоматично продовжить контракт з футболістом з України

Дата: 17.07.2020
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Зірковий український футболіст Дмитро Чигринський отримав право автоматичного продовження контракту з клубом ”А.Е.К.” (Афіни, Греція).

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на СпортАрену. Це сталося після того, як українець провів 25-ий матч за “А.Е.К.” цього сезону. Це дозволяє активувати опцію автоматичного продовження контракту з афінським клубом на один рік.

Однак не виключено, що “А.Е.К.” підпише з Чигринським контракт одразу ще на 2 роки.

Нагадаємо, раніше Дмитро Чигринський відзначав, що готовий вести переговори про продовження контракту з афінським клубом. За його словами, діалог з керівництвом можна буде розпочати після закінчення сезону.

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